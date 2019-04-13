Robinho bu sezonki 11. golünü attı

M. Başakşehir’in yıldız futbolcusu Robinho, Beşiktaş’a attığı golle birlikte bu sezon turuncu-lacivertlilerde 3, toplamda da 11. kez rakip ağları havalandırdı.

Devre arasında Sivasspor’dan Başakşehir’e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho, Beşiktaş maçında takımının tek golünü atmayı başardı. Müsabakanın 35. dakikasında Visca’nın pasında ağları havalandıran Robinho, turuncu-lacivertliler ile olan gol sayısını da 3’e çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu, Sivasspor’da da attığı 8 gol ile birlikte bu sezon ligde 11 kez gol sevinci yaşadı.