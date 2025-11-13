  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Roberto Mancini yeniden Orta Doğu yolcusu

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini yönünü yeniden Orta Doğu’ya çevirdi. Ünlü teknik direktör Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.

İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Katar ekibi Al Sadd ile anlaşmaya vardı.

Katar kulübünden yapılan açıklamada, "Roberto Mancini, Al Sadd ile 2,5 sezonluk sözleşme imzaladı." denildi.

Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran Mancini, son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

ROBERTO MANCİNİ KİMDİR?

Roberto Mancini, 27 Kasım 1964 tarihinde İtalya’nın Ancona kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Bologna altyapısında başlayan Mancini, A Takıma yükseldikten sonra Sampdoria, Lazio, Leicester gibi takımların formasını giydi.

İtalyan teknik direktör 2000-2001 sezonunda futbolculuk kariyerini noktaladı. Aynı sezon Lazio’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.Fatih Terim’in görevinden ayrılmasının ardından Fiorentina’nın yeni teknik direktörü oldu. Kariyerinde Fiorentina, İnter, Manchester City, Galatasaray gibi önemli kulüpleri çalıştırdı.

Fiorentina ve Lazio kariyerinde İtalya Kupası, İnter’de peş peşe üç sezon Serie A şampiyonluğu yaşadı. Manchester City’de ise 2011-12 sezonunda ligi kazanan Mancini, Galatasaray kariyerinde ise Türkiye Kupası’nı kaldırdı.

İtalya Mili Takımı’nda uzun yıllar görev yapan Mancini, 2020 yılında Avrupa Futbol Şampiyonu oldu. 20023 yılının Ağustos ayında Suudi Arabistan Milli Takımı’nda görev yapmaya başlayan Mancini Ekim 2024’te görevi bıraktı.

