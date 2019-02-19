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Robert Prosinecki'den Visca'ya övgü

- Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Prosinecki:- "Edin Visca Türkiye'de harika işler yapıyor. Takımı (Medipol Başakşehir) lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı"

19 Şubat 2019 Salı 19:39
Robert Prosinecki'den Visca'ya övgü


SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın Türkiye'de harika işler yaptığını belirterek, "Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı." dedi.

Mart ayında oynayacakları Ermenistan ve Yunanistan maçları öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Hırvat teknik adam, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacaklarına inandığını belirterek, "Zor olacak. İtalya grubun favorisi, ama bu pes edeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Prosinecki, Ermenistan ve Yunanistan maçlarının aday kadrosunu açıklamaya daha vakitleri olduğunu kaydederek, "Bazı oyuncularımızın performansından oldukça memnunum. Mesela Edin Visca, Türkiye'de harika işler yapıyor. Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

Roma forması giyen Edin Dzeko ile Juventus'ta forma giyen Miralem Pjanic gibi üst seviyede oyunculara sahip olduklarının altını çizen Prosinecki, "Onlar bizim oyunumuzun liderleri konumunda. Ayrıca gençler de yetişiyor ve milli takım kapısını çalıyor. Geleceğe dair umutluyum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın 18 Mart'ta başkent Saraybosna'da toplanacağını açıklayan Prosinecki, "Taraftarlarımızın da desteğiyle mart ayındaki iki maçtan da başarı sonuçlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Onlar hem evimizde hem de deplasmanda bizim için ek bir güç oluyorlar." dedi.


- Vranjes'e milli takım yolu kapandı

Prosinecki, koluna yaptırdığı Sırp Çetnik lider Momcilo Djujic dövmesi nedeniyle tepki çeken Sırp asıllı futbolcu Ognjen Vranjes'in de bir daha milli takıma çağrılmayacağını belirterek, "Bir ülkenin milli sporcusu sahada olduğu kadar saha dışında da kendini ispatlamalı." yorumunu yaptı.

Vranjes'in daha önce taraftarlarla da tartıştığını ve sık sık özel yaşantısıyla gündeme geldiği anımsatan Hırvat teknik adam, "Bu böyle gitmez. Hepimizin bu ülkenin ve milli takımın hizmetinde olması gerekiyor. Takımı etkileyecek en ufak bir soruna dahi tahammülümüz yok." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek, EURO 2020 elemelerinde 23 Mart'ta Ermenistan'ı Saraybosna'da, 26 Mart'ta ise Yunanistan'ı Zenica'da konuk edecek. EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Bosna Hersek'in rakipleri arasında ayrıca İtalya, Finlandiya ve Lihtenştayn da bulunuyor.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:39
  1. Bosna Hersek
  2. Futbol
  3. Ognjen Vranješ
  4. Robert Prosinečki

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