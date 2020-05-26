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Aktüel

Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapıldı

Vali Kemal Çeber: - "7 bin civarı test yaptık, 4 bin 500 kadarının sonucu geldi. 10 pozitif vakamız var"

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:52:18 -
Rize'ye gelen çay üreticilerine Kovid-19 testi yapıldı

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çay üreticisi olarak kente gelenlere 7 bin civarında test yapıldığını, 10 pozitif vaka tespit edildiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu ana kadar çay müstahsili olarak gelenlerden 7 bin civarı test yaptık, 4 bin 500 kadarının sonucu geldi. 10 pozitif vakamız var." ifadelerini kullandı.


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