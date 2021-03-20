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Spor Rizespor'un galibiyet golü sonrası GS TV spikeri çıldırdı! Görüntüler anbean kaydedildi
Spor

Rizespor'un galibiyet golü sonrası GS TV spikeri çıldırdı! Görüntüler anbean kaydedildi

Galatasaray kendi sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olurken GS TV spikerinin 90+3'te gelen gole gösterdiği tepki ise sosyal medyada en çok tartışılan videolar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 11:04:00 - 2021-03-20 11:14:00

Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olması sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu.

Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.

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Yorumlar

Fenerist

Ha ha haaaa sabah sabah doping gibi geldi bu video :)))) kendime geldim resmen
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