Rizespor'un galibiyet golü sonrası GS TV spikeri çıldırdı! Görüntüler anbean kaydedildi
Galatasaray kendi sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olurken GS TV spikerinin 90+3'te gelen gole gösterdiği tepki ise sosyal medyada en çok tartışılan videolar arasına girdi.
Galatasaray'ın sahasında Rizespor'a 4-3 mağlup olması sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına Rizespor'un uzatmalarda bulduğu gol sonrası GS TV spikerlerin reaksiyonu oldu.
Gol sonrası stüdyo "Tüh Allah kahretsin ya!" sesiyle inledi.