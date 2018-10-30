Rizesporlu Vedat Muriqi: Beşiktaş'a attığımız golde faul yapmışım

Süper Lig 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 49. dakikasında Çaykur Rizespor'un attığı golde Beşiktaşlı futbolculardan Roco kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Pozisyonun içindeki futbolcu Vedat Muriqi ise karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vedat Muriqi, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra pozisyonu tekrar izledim. Bence faul yapmışım." diye konuştu.



