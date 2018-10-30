0553 313 94 23
impression

Rizesporlu Vedat Muriqi: Beşiktaş'a attığımız golde faul yapmışım

Rizespor forması giyen Rizesporlu Vedat Muriqi, Beşiktaş maçının ardından tartışmalı gol pozisyonu hakkında konuştu.

30 Ekim 2018 Salı 03:09
Rizesporlu Vedat Muriqi: Beşiktaş'a attığımız golde faul yapmışım

Süper Lig 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 49. dakikasında Çaykur Rizespor'un attığı golde Beşiktaşlı futbolculardan Roco kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Pozisyonun içindeki futbolcu Vedat Muriqi ise karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Vedat Muriqi, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra pozisyonu tekrar izledim. Bence faul yapmışım." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 03:09
  1. Vedat Muriqi
  2. Rizespor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Vodafone Park'ta Aziz Yıldırım sesleri!
    1. Beşiktaş Vodafone Park'ta Aziz..
    2. Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kötü..
    3. Balıkesir'de ele geçirildi! Tam 2,5..
    4. Şok gerçek: 'Türk'ün Yeni Amentüsü'nü..
    5. Rizesporlu Vedat Muriqi: Beşiktaş'a..
    6. Erman Toroğlu: Şampiyonluk yarışı..
    7. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    8. Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk:..
    9. Rıdvan Dilmen: Tüzük değişir, kurallar..
    10. Nijerya'da yük gemisine korsan baskını
    11. Siber operasyon: 700 site etkisiz hale..
    12. ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı
    13. TBMM Başkanı Yıldırım: İstanbul'dan..
    14. FKÖ'den İsrail kararı! Askıya aldılar
    15. Trump'tan göçmenlere gözdağı: Ordumuz..
    16. Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi..
    17. Türkiye'nin izinde: Avrupa'da gündem..
    18. Hakkari'de 2 terörist daha etkisiz..
    19. "Beni ABD'ye teslim etmek istiyorlar"
    20. Çıtır operasyon: 50 ton çekirdeğe el..
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir