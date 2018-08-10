THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Rizespor'da Uros Djurdjevic sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, Olympiakos'ta forma giyen Uros Djurdjevic'e kanca attı.

10 Ağustos 2018 Cuma 01:36
Rizespor'da Uros Djurdjevic sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - İbrahim Üzülmez'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor sürpriz bir isme yöneldi. Rizespor, Olympiakos'ta forma giyen Uros Djurdjevic'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Rizespor kurmaylarının  Djurdjevic'i öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

Sırp oyuncunun Yunan ekibi Olympiakos ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 01:36
  1. Rizespor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Uros Djurdjevic
  4. Olympiakos

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Gürler, 'haçlı forma' eleştirilerine kızdı
    1. Serdar Gürler, 'haçlı forma'..
    2. Rizespor'da Uros Djurdjevic sesleri!
    3. Erdoğan'dan flaş açıklama: Onların..
    4. Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den..
    5. BM'den Türkiye'ye kritik ziyaret
    6. Hamas ile İsrail arasında ateşkes..
    7. Bebek'te bir kafeye silahlı saldırı!
    8. Astımı tetikleyen faktörler nelerdir?
    9. Şifa deposu : Zencefil
    10. Siğil tedavisi nasıl olur?
    11. Safra kesesi taşı bu belirtiler ile..
    12. Bademcik şişmesine bunlar iyi geliyor
    13. Melih Gökçek: Diktatör bu kez kesin..
    14. Başkan Erdoğan'ın kritik Almanya..
    15. Beşiktaş evinde avantajı kaptı!
    16. Başakşehir için tur İngiltere'ye kaldı!
    17. Beşiktaş, tur avantajını kaptı: 1-0
    18. Başkan Erdoğan'dan Guliyev'e tebrik
    19. Başakşehir, Burnley ile berabere kaldı
    20. Arda Turan'ın Barcelona'da giydiği 7..
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Amerikalı kızdan tokat gibi cevap! "Sen marka Müslümanısın"
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    A101 BİM aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi görücüye çıktı
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    “Domuz kafa” Ordu’daki felaket üzerinden AK Parti’ye saldırdı!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
    Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları belli oldu!