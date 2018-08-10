Rizespor'da Uros Djurdjevic sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - İbrahim Üzülmez'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor sürpriz bir isme yöneldi. Rizespor, Olympiakos'ta forma giyen Uros Djurdjevic'i transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. Rizespor kurmaylarının Djurdjevic'i öncelikli olarak kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi.

Sırp oyuncunun Yunan ekibi Olympiakos ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR