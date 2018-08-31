Rizespor'a Ukraynalı golcü

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Ukrayna Birinci Futbol Ligi takımlarından Chornomorets Odessa'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, kariyerine yer verilen Gladky'nin Shakhtar Donetsk ile UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşadığı, Odessa'nın yanısıra Dnipro, Dinamo Kiev ve Karpaty Lviv gibi kulüplerin de formasını giydiği kaydedildi.