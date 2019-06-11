Rizespor ve Denizlispor Wilde Donald Guerrier'e talip oldu! Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Denizlispor Azerbaycan takımlarından Karabağ'da top koşturan Wilde Donald Guerrier'i yakın markaja aldı.

Yeniakit.com.tr- Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor ve Denizlispor'dan sürpriz bir hamle geldi. Bir dönem ligimizde Aytemiz Alanyaspor forması giyen şimdilerde Karabağ takımında top koşturan Wilde-Donald Guerrier'e Rizespor ve Denizlispor'un yakın takibe aldığı iddia edildi. Haitili yıldızın Karabağ ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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