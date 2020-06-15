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Spor

Rizespor Başkanı: Keşke bu maçı kaybetseydik

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kartal, "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti." Dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:42:00 -
Rizespor Başkanı: Keşke bu maçı kaybetseydik

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" dedi.

'Keşke muslera sakatlanmasaydı'

Fernando Muslera'nın sakatlık yaşamasına da değinen Kartal, "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti." ifadelerini kullandı.
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