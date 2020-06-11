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Aktüel

Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu

Rize’nin Pazar ilçesi Lise Kavşağı altında sahilde bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:16:07 -
Rize’nin Pazar ilçesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu

Rize’nin Pazar ilçesi Lise Kavşağı altında sahilde bir erkek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre saat 15.30 sıralarında sahilde kayalıkların önünde denizde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler tarafından denizden kayalıklar üzerine çekilen kişinin üzerinden çıkan kimlikten, 50 yaşındaki Şaban Kambur olduğu anlaşıldı. İstanbul’dan Pazar’a yeni geldiği öğrenilen şahsın, görgü tanıklarının ifadesine göre bugün olay yerinde misina ile balık tuttuğu belirtildi. Savcının ilk incelemesinin ardından cansız bedeni Pazar Kaçkar Hastanesi’ne kaldırılan şahsın Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsiden sonra kesin ölüm sebebinin belli olacağı ifade edildi.

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