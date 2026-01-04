  • İSTANBUL
Rizeli esnaftan ABD'ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"
Sosyal Medya

Rizeli esnaftan ABD'ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon, Karadeniz’in yiğit insanlarından tam not alamadı! Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaş, Washington’ın bu gövde gösterisine karşı Karadeniz zekası ve cesaretiyle dolu unutulmaz bir yanıt verdi.

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyon, Karadeniz’in yiğit insanlarından tam not alamadı! Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnaflık yapan bir vatandaş, Washington’ın bu gövde gösterisine karşı Karadeniz zekası ve cesaretiyle dolu unutulmaz bir yanıt verdi. ABD’nin üç helikopterle bir devlet başkanını alıp götürmesini "kolay lokma" olarak değerlendiren Rizeli esnaf, "Burası Venezuela değil, Ardeşen!" mesajı gönderdi.

 

Ardeşenli esnafın, "3 helikopterle devlet başkanını alıyorlar. Ardeşen’e 50 helikopterle gelseler kaymakamın ayakkabısını bile alamazsın" sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

 

2026’nın bu ilk küresel krizinde, ABD’nin operasyonel gücüne karşı Rize usulü bir meydan okuma sergileyen esnafın bu çıkışı, bölge insanının devletine ve yöneticisine olan bağlılığını da mizahi bir dille gözler önüne serdi. Karadenizli vatandaşın bu sözleri, Latin Amerika’daki siyasi depremin yankılarının Türkiye’nin en uç noktalarında bile nasıl kendine has bir üslupla tartışıldığını kanıtladı.

1
Yorumlar

ata

15 temmuzda onu öğrendiler... o yüzden habire sert adam deyip durdu şeytan...

Ahmet

Yine de öyle büyük konuşma bu ülkede chp diye bir parti var .
