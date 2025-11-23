  • İSTANBUL
Gündem Rize'den Ankara’ya getirilen 200 yıllık serender kül oldu
Rize'den Ankara’ya getirilen 200 yıllık serender kül oldu

Gazeteci ve akademisyen Osman Yazıcı’nın yıllar önce memleketi Rize'den Ankara'ya taşıttığı ve pek çok önemli buluşmaya ev sahipliği yapan 200 yıllık serender, tamamen kül oldu. Serenderin yanışına şahitlik eden Osman Yazıcı, “Yanan 200 yıllık bir tarihti” dedi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı’ya ait 200 yıllık serenderde (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz’e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize’den Ankara’ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih " dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

