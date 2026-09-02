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Yerel Rize'deki kazada kamyonlar birbirine girdi: 3 kişi yaralandı
Yerel

Rize'deki kazada kamyonlar birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon bariyerlere çarptı. O esnada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon da duramayarak kaza yapan kamyona çarptı.

Rize’de taş yüklü iki kamyonun karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çayeli ilçesine bağlı Büyük Caferpaşa Mahallesi ile Yaka Mahallesi arasında Karadeniz Sahil Yolu’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taş yüklü kamyon bariyerlere çarptı.

O esnada arkasından gelen başka bir taş yüklü kamyon da duramayarak kaza yapan kamyona çarptı.Bariyerlere çarpan kamyon devrilirken, kasasında bulunan taşlar yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede temizlenen yol, yeniden çift şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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