Rize'de yaylada horon oynayan vatandaşlara para cezası

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralına uymayarak yaylada horon oynayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemi sürecinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda horon oynayıp sosyal medyadan paylaşan kişiler İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edildi. İlgili kişilere idari para cezası verildi.

İl dışında olduğu belirlenen 3 kişiye ise idari para cezası uygulanması için adres tespiti yapıldı. Bu kişilerin bulundukları mülki amirliklerle gerekli yazışmalar gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Kemal Çeber, yeni kontrollü normalleşme sürecinde vatandaşlara daha büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Vali Çeber, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda il genelinde yapacağımız denetimler devam etmektedir ve gerektiğinde idari para cezaları uygulanarak suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ayrıca Kovid-19 kurallarına uygun hareket ederek pandemi sürecinde verilen mücadeleye destek olan vatandaşlara teşekkür ediyorum."



