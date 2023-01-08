  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'de yangın! 3 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Rize'de yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Rize'de bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 23:56:00 -
Rize'de yangın! 3 kişi dumandan etkilendi

Rize'de bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde, 13 katlı bir binanın 7. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23