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Aktüel

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 18:27:00 -
Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında İkizdere ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta 2 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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