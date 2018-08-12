Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü

Rize merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Ayşe Kork, ilkel teleferik ile malzeme çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kork, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ayşe Kork’un katıldığı üniversiteye giriş sınavından yüksek bir puan aldığı, tercihlerini yapıp gideceği okulu öğrenmeyi beklediği öğrenildi.