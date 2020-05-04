Rize'de silahlı kavgada ölen muhtar, eşi ve akrabası toprağa verildi

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde silahlı kavgada ölen muhtar, eşi ve akrabası toprağa verildi.



İlçeye bağlı Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen akrabası H.D. (47) tarafından öldürülen muhtar Osman Dalyanoğlu (51), eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

Köy meydanında yapılan cenaze törenine Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Ahmet Basa ve çok sayıda kişi katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri maske dağıtırken cenazede sık sık sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Kaymakam Terzi, burada yaptığı konuşmada, yaşanan bu acı olayın ilçeyi üzdüğünü vurgulayarak, "Bu sıkıntılı günde, sıkıntılı zamanda virüsle uğraştığımız zamanda bile gelip ne kadar sevdiğinizi gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu ramazan gününde Allah onların da günahlarını affetsin. Benim değer verdiğim, devamlı birlikte çalıştığım, iyi bildiğim bir insandı. İnşallah memleketimizde bir daha böyle bir olay yaşanmaz. Geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Her zaman onların yanında olacağım." dedi.

Naaşlar, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Zanlı H.D, dün olay yerinden yaklaşık 300 metre uzakta ölü olarak bulunmuştu. İntihar ettiği düşünülen H.D'nin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.