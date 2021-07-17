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Gündem Rize’de selden etkilenenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı
Gündem

Rize’de selden etkilenenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Rize'de selden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1 milyon lira kaynak aktarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 00:38:00 -
Rize’de selden etkilenenler için 1 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Derya Yanık, kaynak aktarımına ilişkin “Rize'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak  üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon lira kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.” açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin fotoğraflarla, "Rize'deki sel felaketi sonrasında psikososyal destek ekiplerimiz, afetzedelerin her türlü sıkıntısında yanlarında olmak ve normal yaşamlarına hızlı bir geri dönüş için vatandaşlarımızla birlikte." paylaşımı yapıldı.

 

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