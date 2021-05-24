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Aktüel Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü
Aktüel

Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:07:00 -
Rize'de otomobil duvara çarptı: 1 ölü

Güney Çevre Yolu Dosma mevkisinde, Yavuz Pınar yönetimindeki 53 DJ 661 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada, araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Muhammet Ali Kulaksız'ın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan sürücü Pınar ise Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Muhammet Ali Kulaksız'ın, İŞKUR İl Müdürlüğünde ulaştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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