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Rize'de korkutan heyelan! Ulaşım durdu

Rize Ardeşen'de meydana gelen heyelan nedeniyle, Tunca beldesi karayolu trafiğe kapandı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:07
Rize'de korkutan heyelan! Ulaşım durdu

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu taş ve toprak kütleleriyle dolan yoldaki ulaşımın çeverdeki alternatif yollardan sağlandığı belirtildi. 

Tunca beldesi karayolunda bugün öğlen saatlerine meydana gelen heyelean sonucu, yamaçtaki toprak ve kaya kütleleri koparak karayoluna doldu. Heyelan sebebiyle kapanan yolda karayolları ekipleri çalışmalara başladı. Yamaç alandan başka taş kütlelerinin de düşmesi riskine karşın çevrede bir dizi güvenlik önlemleri de alındı. Kapalı olan Ardeşen-Tunca karayolunun akşam saatlerinde ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, heyelanın hafta sonu bölgede etkili olan yağışın ardından toprağın yumuşasıyla gerçekleştiği de belirtildi. Öte yandan ekipler, ulaşımın çeverdeki alternatif yollardan sağlandığı duyurdu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:07
  1. Rize
  2. Ardeşen
  3. Heyelan
  4. toprak kayması

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