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Gündem

Rize'de korkutan görüntüler! Dağ aktı geldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alan, turistlerin de ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi, bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 19:31:00 -
Rize'de korkutan görüntüler! Dağ aktı geldi

Rize'nin önemli turizm noktalarından olan Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi, bölgede bu sabah başlayan ve zaman zaman şiddeti artan yağış nedeniyle taştı.

Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Alandaki işletmelerden birinin sahibi olan Metin Saklı, bu anları kaydederken, "Allah'ım bizi afetlerden koru. Çok zamandır şelale bu kadar taşmamıştı" dedi.

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