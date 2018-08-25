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Rize'de korkunç olay! İlkel teleferik yere çakıldı

Rize'de odun yüklü ilkel teleferik, çelik halatının kopması sonucu hızla hareket edip, varış noktasında zemine çarptı. Kazada, başına isabet eden odunla ağır yaralanan İbrahim Kabil (60), yaşamını yitirdi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:51
Rize'de korkunç olay! İlkel teleferik yere çakıldı

Olay, Rize'de dün Yiğitler köyünde meydana geldi. İbrahim Kabil, bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferiğe yüklediği odunlarla karşıya geçmek için hareket etti. Ancak bu sırada teleferiğin çelik halatı koptu. Aşağıya doğru hızla hareket eden odun yüklü vagon, varış noktasında zemine çarptı. Bu sırada odun parçasının başına isabet ettiği Kabil, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kabil, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Rize'de, 12 Ağustos günü, ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirmişti.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, il genelinde 15 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğunu belirtmişti. Teleferiklerin herhangi bir sahibi olmaması ve gelişi güzel herkes tarafından kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını ifade eden Bıçakçı, "Teleferiklerin kabinlerinin mutlaka kapalı alanlara alınması, elektrik tesisatlarının yalıtılması ve çarpmaya karşı topraklanmasının yapılması lazım. Yük taşıma platformlarının korumalı olması, altlarından geçerken kişilere zarar vermemesi lazım. Yükün, bir yerden bir yere taşınması aşamasında, mutlaka iletişime geçilmesi lazım. Sırma teller teknik olarak hesaplanmadığı için, istenilen yükleri taşımaya elverişli değil. Taşıma aşamasında, elektrik motorlarını ve kayış kasnak sistemlerinin olduğu noktalarda koruyucular koyulmuyor. Kullanılan elektrik tesisatı yalıtımlı değil, topraklaması yapılmamış. Teleferiklerin yüzde 95'i standarda uygun değil" demişti.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:51
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