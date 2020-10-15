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Aktüel Rize'de kargo ile esrar teslimatı yapan kişi yakalandı
Aktüel

Rize'de kargo ile esrar teslimatı yapan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:43:45 -
Rize'de kargo ile esrar teslimatı yapan kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de kargoyla esrar teslimatı yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il dışından Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bir kişinin kargo vasıtasıyla Rize'deki adresine uyuşturucu gönderdiğini belirleyen ekipler, takip ettikleri şüpheliyi kargo paketini almasının akabinde yakaladı.

Pakette yapılan incelemede 10 parça halinde toplam 102,70 gram esrar ve 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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