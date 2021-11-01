Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
Rize'nin Pazar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rize'nin Pazar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Dervişoğlu idaresindeki 14 KN 134 plakalı kamyonet, Irmak Köyü Kaynaklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Dervişoğlu'nun, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.