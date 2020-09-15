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Aktüel Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:48:06 -
Rize'de kaçak silah atölyesine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.V, E.V. ve M.V'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Atölyede yapılan aramada, 1 tabanca, 192 tabanca namlusu, 94 tabanca üst kapağı, 2 tabanca şarjörü, 3 tabanca gövdesi, 31 tabanca horozu, 26 tetik tertibatı, 113 fişek, 2 kabze, 1 emniyet pimi ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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