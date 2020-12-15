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Aktüel Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:39:56 -
Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Gölyayla köyünde dün Mehmet Keçoğlu'na ait evde yanan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangına müdahale eden Rize, çevre il ve ilçe itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise büyük hasar oluştu.

AFAD İl Müdürlüğü, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede tedbirlerini alarak incelemelerini sürdürüyor.


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