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Rize’de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Rize’de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

Rize’nin Çayeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçması sonucu 4 araç zarar gördü.


Rize’nin Çayeli ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir binanın çatısı uçarken, uçan çatının parçaları park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Gürültü üzerine panikle dışarı çıkan vatandaşlar, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı. 4 aracın hasar gördüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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