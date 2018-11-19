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Rize’de ezan okurken hayatını kaybetti

Vatandaş camide ezan okuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:01
Rize’de ezan okurken hayatını kaybetti

Derepazarı ilçesinde Mevlit Kandili programının ardından yatsı namazı için ezan okuyan 58 yaşındaki Memiş Çeliktoz isimli vatandaş, ezan okuduğu sırada fenalaştı.

Odadan dışarıya çıkan Çeliktoz, kendisinin rahatsızlandığını ve ezana devam etmesini istediği komşusunun kucağına yığıldı. Camide bulunan diğer vatandaşlar tarafından yere yatırılan Çeliktoz’un kalp krizi geçirdiği anlaşılınca 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ambulans ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çeliktoz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:01
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