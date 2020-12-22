  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'de eğlence düzenledikleri tespit edilen 10 kişiye para cezası
Aktüel

Rize'de eğlence düzenledikleri tespit edilen 10 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:24:16 -
Rize'de eğlence düzenledikleri tespit edilen 10 kişiye para cezası

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenledikleri belirlenen 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikkaya köyündeki bir işletmenin lokanta bölümünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.

Denetimde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine istinaden, eğlenceye katılan 10 kişiye 9 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
Yerel

Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gö..
S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay