Rize'de dereye düşen çocuk kurtarıldı
RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dereye düşen çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yağmurlu Mahallesinde 16 yaşındaki Enes Aydın, Fırtına Deresi kenarında oyun oynarken suya düştü.
Akıntıya kapılan Aydın'ı çevredeki vatandaşlar sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri müdahale ettikleri Aydın'ı, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.