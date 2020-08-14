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Aktüel

Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:35:35 -
Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şeyh Camisi avlusunda cuma namazı, sağanak altında eda edildi.

Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip caminin dışında saf tuttu. Öğleden önce başlayan yağmur, namaz sırasında etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazını kılarken, kimileri ise iş yerlerinin önünde namazlarını eda etmeye çalıştı.

Su birikintilerine rağmen bazı vatandaşların yerlerini değiştirmediği görüldü.

Namaz öncesinde cemaattekilerin saf tutarken, sosyal mesafeye uydukları ve maskelerini taktıkları gözlendi.


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