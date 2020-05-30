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Aktüel

Rize’de bir kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü

Rize’de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 01:10:16 -
Rize’de bir kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü

Rize’de eşiyle tartışan kadın kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.


Olay Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beldenin Yenimahalle mahallesinde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca Mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.


Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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