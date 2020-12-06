  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'de balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Rize'de balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:33:00 -
Rize'de balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

RİZE (AA) - Rize'de, bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkarak kediyi kurtardı. Sağlık sorunu olmayan kedi, sokağa bırakıldı.

Bu anlar itfaiye ekibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Öte yandan, ev sahibi ailenin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle köye gittikleri için evde bulunmadığı, kedinin aileye ait olup olmadığının bilinmediği öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!
Gündem

Flaş gelişme! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı ve yoğun bakımda!

Flaş gelişme… Mehmet Özmen'in hazırlayıp sunduğu "Ülke Gündemi" programına konuk olan Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, ..
İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü
Dünya

İran'dan İsrail'e misilleme! MOSSAD yetkilisi öldürüldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD yetkilisi olan Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'n..
ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar
Dünya

ABD'nin düşmanlık yaptığı ülke açıkladı: Yatırım yapmak isteyen Türkleri tehdit ediyorlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Türkiye'den Venezuela'ya yatırım yapmak isteyenler telefonlar alıyor ve tehdit ediliyor." dedi...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay