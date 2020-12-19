  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu
Aktüel

Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:44:40 -
Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu

RİZE (AA) - Rize'de, belirlenen limitlerin altında avlanan 40 ton hamsiye el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle İyidere ilçesinde nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 40 ton hamsiye el konulan denetimler sırasında iki kişiye de para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Great Reset' itirafı! O küreselci
Dünya

'Great Reset' itirafı! O küreselci "Bu fırsatı iyi kullanmalıyız" dedi, ağzındaki baklayı çıkardı! Sıfırlama önceliği...

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Covid-19 sonrası dönemi yaşanabilecek gelişmeleri değerlendi. Great Reset itirafından bulunan Sc..
Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal
Gündem

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal

İslam’ı ve Müslümanları kendi batıl ideolojisine uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, fırsatını buldukça tahrif hareketlerine devam ediyor. Sözd..
Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu
Medya

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

'İçimizdeki medya' ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarına ilişkin 'yazıklar olsun' dedirten bir algı operasyonuna imza attı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay