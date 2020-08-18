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Aktüel Rize'de 3 köy karantinaya alındı
Aktüel

Rize'de 3 köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:05:24 -
Rize'de 3 köy karantinaya alındı

RİZE (AA) - Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç köy karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin, mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelere nazaran daha yüksek olması sebebiyle karantina altına alındığı belirtildi.

Söz konusu karantina uygulamasının 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak. En ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir.”

Açıklamada, ayrıca çok ciddi ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkışların da ciddi anlamda sınırlandırıldığının altı çizildi.

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