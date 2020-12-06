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Aktüel Rize'de 21 ton küçük boy hamsiye el konuldu
Aktüel

Rize'de 21 ton küçük boy hamsiye el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-06 17:59:02 -
Rize'de 21 ton küçük boy hamsiye el konuldu

RİZE (AA) - Rize'de, belirlenen limitlerin altında avlanan 21 ton hamsiye el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle nakil araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İyidere ilçesindeki denetimde, avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 21 ton hamsi ele geçirildi.

Denetimler sonucu bir kişiye idari para cezası uygulandı.


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