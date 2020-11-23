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Aktüel Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Aktüel

Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İkizdere ilçesinde 4 köy yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:12:46 -
Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

RİZE (AA) - Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ovit Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı'nı araç trafiğine açık tutma çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçerken yüksek rakımlı bazı yaylalarda 30 santimetreyi aştığı belirtildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerinde kar kalınlığının arttığını belirterek, İkizdere'ye bağlı Çiçekli, Ballıköy, Eskive ve Çamlık köylerinde ulaşımda aksama yaşandığını ve yol temizleme çalışmalarının başladığını söyledi.

Türüt, vatandaşların artık dönüşlerini tamamlayarak yaylaları boşaltmalarını istedi.

- Artvin

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Merkez, Şavşat, Ardanuç ve Borçka ilçelerinin yüksek kesimlerinin etkilendiği yağış sebebiyle Şavşat Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri, yolun açık kalması için bölgede çalışma başlattı.

Öte yandan il merkezinden 16 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 200 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.


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