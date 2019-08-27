Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.