Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen duyuruya göre Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.27 Ağustos 2019 Salı 14:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Rize ve Artvin çevrelerinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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