Rize Valisi Çeber ve Belediye Başkanı Metin’den Çaykur Rizespor’a kombine desteği

Rize Valisi Kemal Çeber ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor’a destek olmak amacı ile kombine bilet ve yeni sezon formalarından aldı.

Kombine biletlerini satışa sunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 bin kombine bileti satışı yapmayı hedefliyor. Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor’a destek olmak amacıyla Çaykur Didi Stadı’nda bulunan Atmaca Store mağazasına giderek kombine bilet ve forma satın aldılar.

Kombine biletini satın aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Çeber, Rize’yi ve Çaykur Rizespor’u çok sevdiğini belirterek, sporu ve sporla uğraşan herkesi kutladığını ifade etti. Vali Çeber, konuşmasının devamında mavi ve yeşilin kenti Rize’de yaşadıklarını belirterek "En sevdiğimiz renklerde ise yeşil ve mavi. Ben Rize’ye geldikten sonra mavi ve yeşil tonlarda bir kaç tane takım elbisemde oldu. Büyük bir keyifle de giyiyorum. İnsanların çalıştığı yerlerle bütünleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurum amirlerimle beraber geçen yıl takımımızın en kötü olduğu dönemlerde ziyaretlerimiz oldu. Rize’de sayacağımız en önemli 8-10 figürlerden herhalde birisi Çaykur Rizespor olur. Bizimde bu çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Bizim alacağımız bir kombine sembolik ama önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkesin karınca kararınca bu işe sahip çıkması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle Rizespor’a gelecek sezonda başarılar diliyorum" dedi.