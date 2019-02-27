Rize Ticaret Borsası’na A sınıfı akreditasyon belgesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon Kurul Başkanı Faik Yavuz’un katılımıyla gerçekleşen Akreditasyon Sertifika Töreni’nde Rize Ticaret Borsası adına A Sınıfı Akreditasyon Belgesi’ni, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş ve Genel Sekreteri İsmail Kocaman aldı.

TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz dünyadaki tüm oda yapılarını inceleyerek akreditasyon sistemini Türkiye’ye getirdiklerini, hedeflerinin üyelerine birinci sınıf hizmet sağlamak olduğunu belirtti. Akreditasyonun bunun en önemli adımları arasında yer aldığını dile getiren Yavuz, üyeler ve odalar arasında kurulan bağların gün geçtikçe kuvvetlendiğini söyledi. Yavuz, toplamda 269 oda ve borsanın akredite olduğunu, 365 oda ve borsayı akredite etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise 2012 yılında akredite olduklarını, A Sınıfı Borsa unvanıyla Rize’ye hizmet verdiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin A sınıfı sayılı borsalarından biri olarak bu hizmet anlayışıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini, kendilerine destek veren üyelerine teşekkür ettiğini söyledi.