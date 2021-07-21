Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanan Rize’de yaralar sarılmaya çalışılıyor. 6 kişinin yaşamını yitirdiği felakette pek çok evde hasar aldı. Peki, Rize’de hasarlı evler ne olacak?

Rize son durum | Rize’de kaç ev hasar aldı hangi evler boşaltılacak?

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Hasar tespit çalışmalarımızda kullanılmak üzere 2 adet karavan ve Afet Koordinasyon aracı, Georadar, Multikopter Drone, lazer tarayıcı cihaz da kullanılıyor. Tespit yapılan bina sayısı bin 217, bağımsız bölüm sayısı 3 bin 98'dir. Tespit çalışmaları sonucunda 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 41 araçta ise zarar tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde 79 konutun nakline karar verilmiş, 71 noktada da afet önleyici istinat duvarları yapılması önerilmiş, 28 konutun kontrol etütleri programına alınması önerilmiştir" ifadelerine yer verildi

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