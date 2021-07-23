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Yaşam Rize sel uyarısı var mı? Rize Artvin hava durumu güncel
Yaşam

Rize sel uyarısı var mı? Rize Artvin hava durumu güncel

Rize’de hava nasıl olacak? Rize ve Artvin peş peşe sel felaketiyle karşı karşıya geldi. Bu sebeple vatandaşlar hem hava durumunu hem de yeni bir sel uyarısı olup olmadığını araştırıyor. Peki, Artvin’de ava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-23 16:31:00 -
Rize sel uyarısı var mı? Rize Artvin hava durumu güncel

Son bir haftadır sel felaketiyle boğuşan Rize ve Artvin için yeni bir yağış uyarısı geldi. Peki, Rize'de yine yağmur mu yağacak? Rize sel uyarısı var mı?

Rize sel uyarısı var mı? Rize Artvin hava durumu güncel

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare), zamanla Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların etkisini gece saatlerinde kaybedeceği öngörülüyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RİZE

ARTVİN

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