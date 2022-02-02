Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar başladı

Rize’de yapılması planlanan şehir hastanesinin çalışmaları başladı.

Düz arazi sorunu yaşanan kentte, havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra Rize Şehir Hastanesi de denizin doldurulması ile inşa edilecek

Gündoğdu ve Hamidiye mahalleleri arasındaki sahil bandında yapılacak hastane için yer teslimi gerçekleştirildi ve firma, dolgu çalışmalarını başlattı.

Denize 8 milyon taş dökülecek

Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonu bulacak nakliye ile alınacak yaklaşık 8 milyon ton taş, denize dökülecek.

Bu şekilde, 350 bin metrekare alan kazanılacak. 1 yılda tamamlanması planlanan dolgunun ardından, 850 yatak kapasiteli hastane inşaatına geçilecek.

"Zorunluluktan doğan bir yatırım"

Rize Valisi Kemal Çeber, konuyla ilgili Ensonhaber'e, açıklamalarda bulundu.

Çeber, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Havalimanımız gibi zorunluluktan doğan bir yatırımdır ve çok ihtiyacımız olan bir yatırımdır. Yaklaşık 2 yıldır, planlamalar ile uğraşıyoruz. Bu bölgeyi bilenler bilir. Bizim en zorlandığımız konu mülkiyet ve yer konusudur.

Rize’de toplu olarak toplu olarak düz, geniş ya da düzeltilebilecek bir araziyi bulabilmek çok zordur. Yaklaşık 320-340 dönüm üzerine yapmak zorundayız. Bu anlamda ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz tek alan deniz dolgusu.

Ama denize bakıp da hadi şurayı dolduralım demiyoruz. Teknik çalışmaları var. Deniz dibindeki yaşama, deniz dibi akıntılarının etkisine kadar her şeye bakılıyor. Gündoğdu bölgesi dediğimiz alanda boğaz gibi bir alan düzenlenerek alan oluşturulacak.

" Artvin’e, Gürcistan’a Batum’a bütün Erzurum’a hizmet vereceğiz"

Hastane olunca konu saniyelerin önemi var. Biz bu hastanede sadece Rize’ye değil, Artvin’e, Gürcistan’a Batum’a bütün Erzurum’a hizmet vereceğiz biz.

Yaklaşık 2 yıl bu planlamalar sürdü. Dolgu ihalesi bitti yer teslimi yükleniciye yapıldı. 1 yıl içerisinde dolgu bitecek ve üst yapı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz.

"Her oda deniz görecek"

Bittiğinde, her biri denizi gören odalarımız olacak. Muhteşem mimarisi olacak. Sadece hastane değil, eğitim fakültesi olduğu için salonları laboratuvarları olacak. İnşallah 3 yıllık bir zaman içerisinde insanlarımızın hizmetine sunmayı umut ediyoruz."

CHP karşı çıkmıştı

Projeye, CHP kanadından itiraz gelmişti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan şehir hastanesinin denizde değil karada yapılması gerektiğini belirtmiş, “Tek bir Rizeli sağlık hizmetlerinden mağdur olmasın. Ancak hiçbir hastane inşaatı denizin içine yapılmasın. Yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı çıkıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.