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Rize Kitap Günlerine ziyaretçi akını

Rize Valiliğinin himayesinde düzenlenen Rize Kitap Günleri, büyük ilgi gördü.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:26
Rize Kitap Günlerine ziyaretçi akını

Cemal Almış

Rize'de ilk kez düzenlenen ve Karadeniz'in en büyük kitap fuarı olan "Rize Kitap Günleri"ne büyük ilgi var. Rize Valiliğinin himayesinde düzenlenen fuara genci yaşlısı, kadını erkeği, binlerce kitapsever adeta akın ederken, bu tablo fuar yetkililerinin de yüzünü güldürdü. Yetkililer, fuara 150 bin civarında öğrencinin yanı sıra Rize ve çevre illerden de 100 binin üzerinde olmak üzere en az 250-300 bin kitapseverin katılımını beklediklerini söylediler. 26 Ekim tarihine kadar, Rize Valiliği önünde kurulan etkinlik çadırında sürecek fuarda, 60'a yakın yazar ve şair kitapseverler ile buluşacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:26
  1. Karadeniz
  2. Karadeniz'in en büyük kitap fuarı
  3. Rize Kitap Günleri
  4. Rize Valiliği

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