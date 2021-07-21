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Yaşam Rize hava durumu | Rize sel heyelan uyarısı var mı?
Yaşam

Rize hava durumu | Rize sel heyelan uyarısı var mı?

Geçtiğimiz günlerde Rize’de sel ve heyelan yaşanmış ve can kayıpları yürekleri yakmıştı. Vatandaşlar Rize’de benzer bir yağışın olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Rize için heyelan tehlikesi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 12:13:00 -
Rize hava durumu | Rize sel heyelan uyarısı var mı?

Son yıllarda sık sık sel ve heyelan haberleriyle gündeme gelen Rize’de geride bıraktığımız hafta bir afet yaşandı. Vatandaşlar Rize’de benzer bir tehlikenin olup olmadığını merak ediyor. Rize hava durumu güncel

Rize hava durumu | Rize sel heyelan uyarısı var mı?

Doğu Karadeniz'de yarın (22 Temmuz)  ilk saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Trabzon'un doğusunda kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.  Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak 23 Temmuz Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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