Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık durumu nasıl?

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi bir polis memuru tarafından vuruldu. Saldırıda Personel Şube Müdürü ve 4 polisin daha yaralandığı öğrenildi. Peki Altuğ Verdi kimdir? Altuğ Verdi nereli ve kaç yaşında? Altuğ Verdi sağlık durumu nasıl?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürü'nün de vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hastanede olduğunu belirterek, "İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği düzenleyen polis memurnun etkisizi hale getirildiğkitan hafif yaralı şekilde yakalandığı bildirildi.

Altuğ Verdi kimdir?

Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğmuştur.1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olması akabinde, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28.12.2016 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmiştir. Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Verdi, ülkemizi ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda temsil etmiş olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Altuğ Verdi, 19.08.2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, evli ve bir kız babasıdır.