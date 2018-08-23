Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi öldü

Kaza, sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Çayeli istikametinden Rize istikametine özel otomobiliyle gitmekte olan Hakan K. (22), virajı alamadı. Yoldan çıkarak deniz kenarına savrulan aracın sürücüsü Hakan K. ağır yaralandı. Kaza sonrası etraftakiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine ağır yaralanan Hakan K., Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.