Rize Çayeli'nde trafik kazası: 1 kişi öldü
Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.23 Ağustos 2018 Perşembe 20:41
Kaza, sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Çayeli istikametinden Rize istikametine özel otomobiliyle gitmekte olan Hakan K. (22), virajı alamadı. Yoldan çıkarak deniz kenarına savrulan aracın sürücüsü Hakan K. ağır yaralandı. Kaza sonrası etraftakiler tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine ağır yaralanan Hakan K., Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakan K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
YORUM YAZ