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Ekonomi Rize, Artvin’de esnafın sigorta prim borçları ertelendi mi? Rize ve Artvin’de eşya yardımı var mı?
Ekonomi

Rize, Artvin’de esnafın sigorta prim borçları ertelendi mi? Rize ve Artvin’de eşya yardımı var mı?

Rize ve Arvin’de etkili olan sağanak yağış ve heyelan nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize ve Arvin’de yaptığı ziyaret sırasında afet zedelere yardım müjdesi vermişti. Peki Rize, Artvin’de esnafın sigorta prim borçlanı ertelendi mi? Rize ve Artvin’de eşya yardımı var mı? Rize’de hangi bölgelere yardım var? Artvin'de hangi bölgelere yardım var? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 16:26:00 - 2021-07-26 16:36:40
Rize, Artvin’de esnafın sigorta prim borçları ertelendi mi? Rize ve Artvin’de eşya yardımı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu. Peki afet yardımı nerelere yapılacak?

Rize’de hangi bölgelere yardım var?

Güneysu, Çayelisinin Büyükköy, Maden beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı muradiye ve Salaha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen  ilçesi Tunca beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeslerinde selden etkilenen köyler.

Artvin’de hangi bölgelere yardım var?

Arhavi ve Murgul ilçeleri yardımlardan yararlanan bölgeler oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından afet zedelere yardım müjdesine ilişkin detaylar:

Rize’nin Ardeşen, Çamlıhemşin ile Fındıklı ilçelerinde ve Artvin Arhavi’de dereler taştı. Her iki kentte de ev, iş yerlerini su bastı. Araçlarda ve evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Afet sonrası bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkının mağduriyetinin giderileceğinin müjdesini vermişti. 

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